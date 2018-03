Zaželela si ga je tudi angleška kraljica

"V mestecu Herend v bližini Blatnega jezera na Madžarskem že skoraj dvesto let deluje manufaktura, v kateri še danes izdelujejo porcelan z rokodelsko tehniko. Umetelno izdelano, krhko posodje in okrasne izdelke ročno poslikajo z barvitimi motivi. Herendske mojstre navdihuje zlasti v narava," pravijo organizatorji razstave, ki ima naslov Variacije iz Herende.

Krožnike in skodelice, ki prihajajo iz omenjene manufakture, krasijo cvetlice, listi, zelenjava, ptice in metulji. Posebnost znamke Herend so, kot pojasnjujejo, upodobitve figuric, še posebej izstopajo živali, katerih glazirane površine so oblikovane z značilnimi grafizmi, in realistično natančno modelirano in kolorirano cvetje.

Izdelki manufakture so prepoznavni po kobaltno modrem stiliziranem nacionalnem grbu z dvema prekrižanima čopičema, ki pomenita ročno poslikavo in pozlato.

Herendsko manufakturo je leta 1826 ustanovil industrialec Vince Ferencz Stingl, elegantno poslikane kose belega porcelana pa so že v 19. stoletju predstavljali na najpomembnejših razstavah na Dunaju, v Londonu, New Yorku in Parizu. Za razvoj znamke Herend, ki je do preloma 19. in 20. stoletja že postala sinonim za unikatne oblikovalske in umetniške izdelke, je bil pomemben prihod mojstra Jenõja Farkasházyja, ki je imel bogate izkušnje pri ustvarjanju v porcelanu.

Izdelki iz herendskega porcelana so bili večkrat nagrajeni, posebej veliko priznanje pa je manufakturi na Svetovni razstavi v Londonu leta 1851 izkazala angleška kraljica Viktorija. "Ta je bila nad umetelno oblikovanim jedilnim servisom, poslikanim s stiliziranim cvetjem in metulji v svežih, svetlih herendovskih barvah, tako navdušena, da ga je naročila za angleški dvor. Servis, ki vključuje številne raznoliko in domiselno oblikovane kose posodja, pripadajočih dekorativnih predmetov in v posodobljeni maniri chinoiserie predstavlja domišljijski svet narave, odtlej nosi ime Viktória. Še danes je to eden najbolj priljubljenih vzorcev na svetu," še pravijo organizatorji razstave v Lendavi.

Herendski porcelan je tudi danes cenjen med poznavalci in zbiratelji, prav tako predstavlja enega od pomembnejših simbolov madžarske kulture, manufaktura pa je prejela nagrado madžarska dediščina in je del evropske kulturne dediščine. Delček glamurja iz bogate herendske dediščine je na ogled na razstavi, nekateri manjši predmeti pa so tudi naprodaj.